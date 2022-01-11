رئاسة الحكومة: المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات غير القابلة للتطبيق

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الغاية من المنشور عدد 20 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .

وبينت رئاسة الحكومة بأن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.

وأكدت رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.

وجددت رئاسة الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ، مؤكدة أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.

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