رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد بتونس

تقبّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب رسمي انتظم اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020، بقصر قرطاج، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لعدد من البلدان الصديقة بتونس وهم على التوالي:

–Edward OAKDEN سفيرا للمملكة المتحدة بتونس

–ZHANG Jianguo سفيرا لجمهورية الصين الشعبية بتونس

–ULLA KRUSS-NUSSAUMBER سفيرة لجمهورية النمسا بتونس

وتمّ خلال هذا الموكب التطرّق إلى علاقات الصداقة التي تجمع تونس بهذه البلدان وأهمية تطوير التعاون بين تونس وبينها.

وقد حضر الموكب محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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