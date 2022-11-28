سعيد يدعو لاحترام آجال إنجاز الطرقات السيارة لفكّ عزلة عدد من المناطق

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان.

وتمّ التطرّق، خلال هذا الاجتماع، إلى مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة الذي سيليه مشروع الطريق السيارة تونس – سيدي بوزيد ومنها إلى قفصة.

كما تناول اللقاء تقدّم أشغال الطريق السيارة قابس – مدنين الذي سيدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى من السنة القادمة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام الآجال والمواعيد والتسريع في تحقيق هذه المشاريع الكبرى لفكّ العزلة على عدد من المناطق خاصة وأن مثل هذه الطرقات السيارة من شأنها التحفيز على الاستثمار في الجهات المعنية التي بقيت لعقود طويلة تشكو من صعوبة التنقل وصعوبة بعث مشاريع اقتصادية واجتماعية.

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