سعيد يزور مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين

اخر تحديث : 13/08/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد يزور مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الجمعة 13 أوت 2021، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، إلى منطقة حي هلال بتونس العاصمة أين زار مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين.

واطلع رئيس الدولة على الظروف المهنية الصعبة للمعنيات بالأمر، وأكد على مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.


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