سوسة: كشف عملية غش تجاري لبضاعة قدرت قيمتها بـ540 ألف دينار

تحولت دوريتان تابعتان لفرقة الحرس الديواني بسوسة إلى مستودع كائن بجهة أكودة بعد ورود معلومة بأن تلك البضاعة لا تخص نشاط المستودع، و بمعاينتها تبين وأنها عملية تصدير لكمية من القفازات الطبية نحو إحدى الدول الاوروبية و ليست لها علاقة بالمستودع.

وتبين بمعاينة التصريح الديواني وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني و ماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك بنية الحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الاوروبي.

مع الإشارة إلى أن الوثائق تخص بضاعة اخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأEuro1 و رخصة تصدير و المراقبة الفنية على أن البضاعة تونسية و هو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ينوي تصديرها.

وتم حجز البضاعة المتمثلة في 25 ألف علبة قفازات طبية ذات 100 قطعة العلبة الواحدة.

وقد بلغت قيمة المحضر 540 ألف دينارا دون اعتبار قيمة وسيلة النقل من أجل محاولة التصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.

وقد تم سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده.

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