عضو باللجنة العلمية: موجة رابعة حادة منتظرة من كورونا ستكون أكثر خطورة

اعتبر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في تونس خطير، متوقعا حصول موجة رابعة حادة لانتشار فيروس كورونا في البلاد خلال منتصف شهر جوان أو بداية شهر جويلية القادمين.

وقال مسعدي إن الموجة الرابعة ستكون أكثر خطورة من الموجات السابقة لان انطلاقة انتشار الفيروس ستكون أقوى.

وأشار المسعدي إلى وجود ضغط كبير على مستوى الموارد البشرية والمالية، مبينا بأن عدد المرضى المتكفل بهم في المؤسسات الصحية هو عدد كبير ونسبة استغلال أسرة الإنعاش تتجاوز الـ80 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية الـ20 بالمائة.

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