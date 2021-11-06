قنصلية تونس بطرابلس: ناجٍ تونسي واحد في حادثة الحقل النفطي

أكدت القنصلية التونسية في طرابلس في بيان لها، وفاة مواطنيْن تونسييْن اثنين تم انتشال جثمانيْهما على الفور في حادث شغل جد ظهر يوم أمس الجمعة، بحقل البوري النفطي بسواحل مدينة الزاوية اللّيبية وفقدان إثنين آخريْن تتواصل عمليات البحث عنهما إلى حد صدور البيان ليلة أمس، في حين وقع إنقاذ مواطن تونسي خامس أصيب في الحادث نفسه وتمّ نقله إلى المستشفى عبر الاسعاف الطائر وحالته الصحّية الراهنة مستقرة.

وتمثّل الحادث الأليم في سقوط المواطنين الخمسة من فوق أحد الخزانات العائمة على اثر انقطاع أحد الأسلاك التي تشده وذلك بموقع عملهم لفائدة إحدى الشركات التونسية التي تقوم بأشغال صيانة بالحقل النفطي البحري المذكور.

وتقدّمت مصالح البعثتيْن التونسيتين الدبلوماسية والقنصلية بطرابلس، بالتعازي إلى عائلات المتوفين، راجية الشفاء العاجل للمواطن المصاب، مؤكدة أنها تواصل، عن كثب، متابعة عمليات البحث عن جثمانيْ المواطنيْن المفقودين بالتنسيق مع السلطات الليبية ذات الصلة.

وقد تم الشروع في الإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية من أجل ترحيل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال الممكنة، هذا وستتولّى البعثة متابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بحيثيات الحادثة وما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بها ضمانا لحقوق عائلات المواطنين المتوفين والمواطن المصاب.

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