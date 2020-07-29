لا تنسوا صيام يوم عرفة

يُعدّ يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة والموافق ليوم الخميس 30 جويلية 2020، استنادا للتقويم الميلادي، أحد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خير وأفضل أيام الدنيا، كما أنه أحد أيام الأشهر الحرم التي قال فيها الله تبارك وتعالى:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

• وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – في فضل يوم عرفة:

“ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ،

فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟“.

• وقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة من أفضل الصيام في الأيام ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده » ( رواه مسلم ) . فصومه رفعة في الدرجات وتكثير للحسنات وتكفير للسيئات .

ولصوم هذا اليوم مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عن النار، ويحجبه منها ويحاج صومه عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: « ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا » .

يوم عرفة فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى للعتق من النار، ومغفرة الذنوب، فمن الواجب على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على الفوز بهذا اليوم، بالاجتهاد في الذكر والدعاء، والاكثار من الطاعات والعبادات طمعًا في الفوز بعتق الله ورحمته.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة

• صيام يوم عرفة.

• الاكثار من الذكر والدعاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

• الاكثار من التهليل والتكبير.

• الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

• التسامح، والابتعاد عن المشاحنات والخلافات.

دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

- ربِّ إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

- ربنا لا تجعلنا فتنة للقوى الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

- ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين.

- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

- رب اغفر لي ولوالدي

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