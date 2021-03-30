موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يُعلقون نشاطهم لـ3 أيام

يُعلق موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة نشاطهم لمدة 03 أيام بداية من يوم الاثنين 12 أفريل 2021 الى غاية يوم الأربعاء 14 أفريل 2021، بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة.

كما يُطالب مهنيو القطاع بـ:

1- تفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية السابقة المبرمة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 التي تنص على:

- البرنامج الثلاثي 2019/2020/2021 في هامش منحة التوزيع والمقدرة بـ 300مليم.

- الزيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات.

2- ادراج منحة 40 مليم في النقل بصفة مباشرة في الفاتورة.

3- تحيين قرار 14 أكتوبر 2005

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