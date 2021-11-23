نابل-كورونا: 3 معتمديات بها درجة إنذار متوسط

أعلنت المديرة الجهوية للصحة في نابل رجاء محفوظ مشيرقي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن درجة الانذار في ما يتعلق بالحالة الوبائية في الجهة، ارتفعت من ضعيفة الى متوسطة، بعد تجاوز عدد الاصابات في 3 معتمديات 50 إصابة لـ100 ألف ساكن.

كما تم رصد ظهور بؤر عدوى في 9 مؤسسات تربوية في كل من الهوارية والحمامات ونابل المدينة.

وكشفت المتحدثة عن وجود 11 حالة اصابة بكورونا في 3 مدارس بمعتمدية الهوارية، و26 حالة اصابة في مدرسة اعدادية بدار شعبان الفهري تمّ غلقها، و11 حالة بمدرسة نموذجية في نابل المدينة.

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