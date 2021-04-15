وزارة المرأة تدعو إلى تجنيب الفئات الهشة من التنقل والاختلاط وتنصح الشباب بعدم الاستخفاف

دعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بكافة الأسر في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى توخي أعلى درجات الحذر والحيطة، واتباع الإجراءات الوقائية التي ما فتئت وزارة الصحة توصي بها وبمقتضيات البرتوكول الصحي ومنها الالتزام بارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والازدحام.

كما أوصت الوزارة الأسر بالعمل قدر الإمكان على حماية الفئات الهشة (كبار السن وذوي المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطيرة…) وتجنيبهم خطر التنقل والاختلاط وتنصح اليافعين والشباب بعدم الاستخفاف بهذه الجائحة.

وذكّرت الوزارة أنها تواصل تطبيق إجراءات مقتضيات البرتوكول الصحي بكافة المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، داعية كافة العاملين والعاملات بمؤسسات الطفولة وكبار السن الخاصة بالحرص الكبير على تطبيق كافة التدابير الحمائية التي نص عليها البرتوكول وتعول على الوعي المجتمعي وعلى تظافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة الصحية الحرجة.

وكشفت الوزارة بأنها تقوم حاليا بالتعاون مع مصالح وزارة الصحة بتلقيح المقيمات والمقيمين بمؤسسات رعاية كبار السن للتوقي من فيروس كوفيد 19.

وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ كل من موقعه التدابير الضرورية من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع الآجال وبأخف الأضرار الممكنة.

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