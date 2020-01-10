وزير الخارجية الكنغولي في زيارة إلى تونس

يؤدي « جون كلود قاكوسو » (Jean-Claude GAKOSSO)، وزير الخارجية والتعاون والكنغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، زيارة عمل إلى تونس يوم 10 جانفي 2020.

وسيكون الوزير الكنغولي محملا برسالة من « دينيس ساسو نقيسو » (Denis SASSOU N’GUESSO)، رئيس جمهورية الكونغو، الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما ستكون الزيارة مناسبة للنظر في السبل الكفيلة بمزيد النهوض بعلاقات التشاور والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، علاوة على الجهود المبذولة على المستوى الاقليمي والدولي لإيجاد حلول للأزمة الليبية والرجوع الى مسار التسوية السياسية وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق مع المحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها.

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