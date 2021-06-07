وزير السياحة السعودي يُؤكّد رغبة بلاده في الاستثمار بتونس



استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 07 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب بحضور وزير السياحة الحبيب عمار.

وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على متانة علاقات الأخوة والصداقة المتجذّرة تاريخيا بين تونس والمملكة العربية السعودية والقائمة على الإحترام المتبادل والتعاون في مجالات المعرفة والاقتصاد والسياسة لما فيه مصلحة مشتركة للشعبين.

وأشاد رئيس الحكومة بمجهودات وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ودورها النشيط صلب المنظمة العالمية للسياحة وخاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية من خلال مساهماتها القيمة في خلية الأزمة من جهة ومجموعة الـ20 للسياحة من جهة أخرى.

من جهته، أكد وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب رغبة بلاده في الاستثمار في بلادنا وخاصة في المجال السياحي مشددا على أهمية إعادة تنشيط الحركة السياحية في الاتجاهين لتجاوز مخلفات أزمة كورونا بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين المهنيين في كلا البلدين لوضع برامج سياحية مشتركة والتعريف أكثر بالمنتوجات السياحية المتوفرة بتونس والمملكة العربية السعودية.

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