46 دينارًا سعر تلقيح «القريب»

أعلن رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الاثنين، أنّ سعر تلقيح النزلة الموسمية « القريب » للموسم الحالي يتراوح بين 45 و46 دينارا، على أن تنطلق الحملة بداية من يوم 17 أكتوبر الجاري.

وشدد المتحدث على أن التلقيح متوفر بالكميات المطلوبة، مبرزا بأنه تم تخصيص حوالي 300 ألف حقنة، منها 200 ألف للصيدليات و100 ألف لحملات العمرة والحج.

وبين عميرة بأنه سيتم اعتماد تجربة جديدة يتم من خلالها استغلال منصة « إيفاكس » حتى تكون صالحة للتلاقيح الأخرى، فيكون بذلك المواطن قادرا على التسجيل في منصة إيفاكس والحصول على وثيقة رسمية تفيد بتلقي التلقيح، وهذه يتم اعتمادها في حملات الحج والعمرة، على حد تعبيره.

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