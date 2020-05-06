وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر

توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر، بعد نحو 60 عاما من التلاوة.

وأعلنت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، « وفاة نقيبها محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز 86 عاما.

وقد ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأتم الطبلاوي حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.

وشارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

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