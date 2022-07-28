التحالف من أجل تونس يُهنئ التونسيين بنجاح الاستفتاء

توجّه حزب التحالف من أجل تونس في بيان له اليوم الخميس، بالتهاني للشعب التونسي بكل فئاته على نجاح الاستفتاء في سبيل بناء تونس الجديدة على أساس دستور يعيد السيادة للشعب ويصحّح وظائف مؤسسات الحكم في دولة ديمقراطية نظامها السياسي رئاسي محدد بدورتين لا ثالثة لهما في فصل غير قابل للتعديل في المستقبل.

واعتبر التحالف أن الدستور الجديد سيعيد للدولة هيبتها ويٌعلي سلطان القانون على الجميع ويضمن الحريات الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا للجهات والاقاليم استكمالا وتوسيعا لمجلس نواب الشعب ومهامّه ووظائفه، دستور يُنهي مرحلة وعشرية من العبث بالدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ليكون أهمّ وأعلى الأسس القانونية للجمهورية الجديدة.

ولما رافق اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لعمليات التصويت على الاستفتاء حول الدستور الجديد من حملات تشكيك وتشويه للحقائق من أطراف داخلية وخارجية، دع التحالف من أجل تونس النيابة العمومية للتحرّك ذاتيا ضد كل من يخالف القانون وبخاصة ضدّ الدعوات الصريحة والمبطّنة لتهديد الأمن العام والسّلم الاجتماعي بإمكانية حدوث تحركات اجتماعية وقلاقل في البلاد خلال الفترة القادمة.

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