أنقرة: هجوم إرهابي يستهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية

أعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية « توساش » بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.

وأوضح يرلي قايا في منشور على منصة إكس، وقوع شهداء ومصابين جراء الهجوم الإرهابي.

وترحم الوزير على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم.

وسُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

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