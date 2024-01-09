الاحتلال يُعلن اغتيال قيادي لحماس في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين، أنه اغتال مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية حماس يدعى حسن عكاشة، يتهمه بأنه كان وراء إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب من سوريا.

وقال الجيش الصهيوني في بيان نشره بحسابه على منصة إكس « قتل جيش الاحتلال في بيت جن بمحافظة ريف دمشق بسوريا حسن عكاشة، الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ حماس من الأراضي السورية باتجاه تل أبيب في الأسابيع الأخيرة »، دون أن يذكر كيفية الاغتيال.

وختم جيش الاحتلال بيانه بالقول إنه « لن نسمح بما أسماه الإرهاب من أراضي سوريا »، واعتبر دمشق هي مسؤولة عن أي عمل يخرج من أراضيها، وأكد مواصلة العمل ضد أي تهديد.

ولم تعلق حركة حماس على الإعلان الصهيوني حتى الآن.

وكانت هيئة البث الصهيونية الرسمية، زعمت في ديسمبر الماضي بإنشاء فرع لحركة حماس في سوريا.

ويُعتبر عكاشة إذا تم تأكيد اغتياله القيادي الثاني في حماس الذي تغتاله تل أبيب في غضون أسبوع، بعد أن اغتالت صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان.

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