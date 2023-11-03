مجزرة تلو المجزرة..شهداء وجرحى في غارة صهيونية على مدرسة تؤوي نازحين

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصفها مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأكدت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من المجزرة، جثامين الشهداء وقد تحولت إلى أشلاء.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.

وتأتي هذه المجزرة بعد بضع ساعات من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان إلى معبر رفح، بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.

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