نيويورك تايمز: حرب غزة تتحول لمرحلة أدق استهدافا

نقلت صحيفة « نيويورك تايمز » عن مسؤولين أمريكيين، أن الكيان الصهيوني بدأ التحول من حملة برية وجوية واسعة في غزة لمرحلة أدق استهدافا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مسؤولين صهاينة يأملون إكمال « المرحلة الانتقالية » للعمليات العسكرية بنهاية جانفي الحالي.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم يتوقعون أن تعتمد تل أبيب بشكل أكبر على ما سموها مهام جراحية تنفذها قوات النخبة، مشيرين إلى أن عدد الجنود الصهاينة شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقل من النصف منذ شهر.

كما نقلت « نيويورك تايمز » عن المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تتضمن عددا أقل من القوات والغارات الجوية.

وقال المتحدث العسكري إن كثافة العمليات شمالي القطاع تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة، مضيفا أن الجيش سيركز الآن على معاقل حركة حماس في المناطق الجنوبية والوسطى بالقطاع.

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