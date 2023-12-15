إطلاق تجربة الرّفع من نسبة الألياف الغذائيّة في الفارينة المستعملة في صنع الخبز

نظّمت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، يوما إعلاميا مصحوبا بحصّة تذوّق تخصّ تجربة الرّفع من نسبة الألياف الغذائيّة في الفارينة المستعملة في صنع الخبز، وذلك تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح ووزير الصحة علي المرابط وكاتب الدّولة المكلّف بالمياه رضا قبوج، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنيّة والجهات المانحة والهياكل المهنية والمجتمع المدني.

وبالمناسبة أكّد وزير الفلاحة أن الحكومة التّونسيّة اتّخذت إجراءات لحوكمة قطاع الحبوب باعتباره أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي خاصّة بعد أن سجلت صابة الحبوب هذه السنة تراجعا ملحوظا جراء التغيرات المناخية، مبينا أن الهياكل المعنيّة بالوزارة عملت مع الوزارات المعنية على وضع دراسة للرفع من نسبة الألياف الغذائيّة في الفارينة المستعملة في صنع الخبز كتجربة أولى للحد من كميات القمح اللين المستورد.

من جانبها، أوضحت وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات أن تجربة الرّفع من نسبة الألياف الغذائية في الفارينة المستعملة في صنع الخبز ستساهم في حوكمة عمّليات التّوزيع والمراقبة لاستعمالات مادة الفارينة المدعمة.

من جهته، ثمّن وزير الصحة تجربة الرفع من نسبة الألياف الغذائية في الفارينة المستعملة في صنع الخبز، مبينا فوائدها الصّحيّة.

هذا وقد شمل اليوم الإعلامي عدد من المداخلات لممثلين عن كل من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة والمعهد الوطني للاستهلاك، كما اختتم اليوم بحصة تذوّق للخبز وأقيم بالمناسبة سبر آراء للحاضرين حول جودة الخبز ومذاقه، حيث استحسن جل الحضور هذه النوعيّة من الخبز.

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