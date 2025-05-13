إقرار اجراءات وتدابير لتعهد وتثمين جميع المعالم الأثرية بغار الملح

أدى ظهر اليوم الثلاثاء، والي بنزرت سالم بن يعقوب زيارة إلى مدينة غار الملح، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش ومعتمد غار الملح رؤوف كريم والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المكان محمد الصادق الذيب وممثلي جميع المصالح الادارية والفنية والبلدية الجهوية والمحلية ذات العلاقة.

وشملت زيارة العمل الابراج العثمانية الثلاثة، اكد خلالها المدير العام للمعهد الوطني للتراث ان إدارته متفاعلة مع مختلف مطالب وملاحظات السلط الجهوية، حيث ستتولى ربط برج باب تونس بشبكة الماء الصالح للشرب والانارة بالتنسيق مع بلدية المكان والتعهد بخلاص فواتير الاستهلاك وتوفير حارس وتفعيل بقية الاشغال الواجبة وذلك في إطار توظيفه بطريقة ناجعة، مثله مثل البرج الوسطاني الذي اشار المدير العام لمعهد التراث إلى أنه بالامكان تحويله لمتحف مع إقرار برنامج عاجل لتعهد المحيط الخارجي لاسوار البرج.

وبخصوص فضاء البرج اللوطاني، اشار المدير العام لمعهد التراث إلى ضرورة إستغلاله في إحتضان التظاهرات والفعاليات التنشيطية في إنتظار بحث طرق تستغلاله الامثل بالتنسيق مع بقية الاطراف والهياكل المتداخلة.

كما تضمنت زيارة العمل، بحضور المندوب الجهوي للثقافة فوزي بن قيراط وهيئة جمعية صيانة مدينة بنزرت برئاسة محمد صفوان بن عيسى ،ايضا فضاء القشلة او الميناء وايضا روضة الشهداء التي اوصى خلالها المصدر ذاته بالانطلاق في إعداد دراسة فنية معمقة بشأنها قبل وضع برنامج التدخلات الواجبة في إطار تعهدها وصياناها وبالتالي الحفاظ عليها .

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