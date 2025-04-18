اتفاق تونسي ليبي على تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر

انعقدت أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين تونس وليبيا يومي 15 و16 أفريل 2025 في العاصمة الليبية طرابلس برئاسة المدير العام للإدارة العامة للشؤون القنصلية محمد عماد الترجمان رئيس الوفد التونسي و مدير إدارة الشؤون القنصلية نجاة مسعود شائف رئيس الوفد الليبي.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الليبية، استعراض أوجه التعاون القنصلي بين البلدين الشقيقين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على الحرص المتبادل على حماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتفعيل قنوات التواصل القنصلي لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال.

كذلك تبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات التأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية. وعقد اجتماعات دورية للجنة القنصلية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومواصلة التنسيق.

وفي الختام، عبر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأخوة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا على أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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