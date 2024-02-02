الحشاني وأتال يتّفقان على مزيد تدعيم العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا

تحادث رئيس الحكومة أحمد الحشاني هاتفياً، صباح اليوم الجمعة 02 فيفري 2024، مع الوزير الأول الفرنسي قابرييل اتال Gabriel Attal.

و اتفق الطرفان على مزيد تدعيم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، الى جانب العلاقات القائمة بين تونس و الاتحاد الاوروبي.

كما تطرق الطرفان الى الوضع الجيو-سياسي العالمي، والى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

و من جهة أخرى، اتفق الطرفان على الالتقاء في أقرب الآجال، لمزيد التشاور والتنسيق في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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