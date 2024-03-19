الخارجية تؤكّد عزمها على مزيد البذل للذود عن مصالح تونس العليا وتعزيز مقوّمات سيادتها

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عزمها على مزيد البذل والعطاء، وفق خطة عملها، للذود عن مصالح تونس العليا وتعزيز مقوّمات سيادتها وخدمة التونسيين بالخارج، بما يستجيب لآمال الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة.

واستحضرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والستّين لعيد الاستقلال المجيد الموافق ليوم غد 20 مارس الجاري نضالات التونسيين والتونسيات من أجل نيل الاستقلال والدور المتقدم الذي اضطلع به الرّعيل الأول للدبلوماسيين التونسيين في الاعتراف الدولي بتونس والمساهمة الفعّالة في بناء صرح الدولة.

كما نوّهت بالمجهودات التي ما فتئت تقوم بها الأجيال المتعاقبة للأسرة الدبلوماسية من أجل إرساء وتوطيد علاقات تعاون وشراكة و احترام متبادل مع الدول الشقيقة والصديقة و تعزيز مكانة تونس بين الأمم، في إطار تنفيذ السياسة الخارجية التي يُحدّد معالمها وأولوياتها رئيس الدولة.

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