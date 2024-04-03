المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا اليوم الأربعاء 3 أفريل 2024 بالمقر المركزي للهيئة بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وحضور نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة ومحمد التليلي منصري عضو المجلس والناطق الرسمي للهيئة .

كما حضر الجلسة أعضاء مجلس الهيئة وهم نجلاء عبروقي وايمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي اضافة الى رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة وطارق السعدي مدير الديوان وعماد عبدلي المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة ومحمد علي بلغيث المدير المركزي للتخطيط والإحصاء ومقرر الجلسة.

وتم تخصيص هذا الاجتماع للمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم وعددهم 77 عضو موزعين كما يلي:

- عضو عن كل اقليم

- ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي

كما تم خلال هذا الاجتماع النظر في سد الشغورات في مختلف المجالس المنتخبة.

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