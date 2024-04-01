المنصري : 3 طعون في نتائج انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن الهيئة تلقت إلى حد صباح اليوم الاثنين ثلاثة طعون في النتائج الاولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم التي تم الاعلان عنها في 28 مارس الفارط.

و أضاف المنصري أن هذه الطعون التي تنهي آجالها اليوم، وردت من أعضاء ب3 مجالس جهوية وهي سوسة وبن عروس وبنزرت، مشيرا إلى أن الهيئة ستنتظر مآلات هذه الطعون التي تنظر فيها المحكمة الادارية، لتقوم بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية.

وقال المنصري إن الهيئة ستتولى مباشرة بعد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات هذا المجلس والاعلان عنها، توجيه مراسلة رسمية الى رئاسة الجمهورية تتضمن النتائج النهائية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والاقاليم. و أضاف في هذا الصدد أنه من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية اثر ذلك أمرا لدعوة هذه الغرفة النيابية الثانية للانعقاد في اجل 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائيّة لتركيبة أعضاء هذا المجلس وفق ما نص عليه الفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت في 28 مارس الفارط خلال ندوة صحفية عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي يضم 77 نائبا تم انتخابهم من قبل اعضاء المجالس الجهوية (24 مجلس) واعضاء مجالس الاقاليم (5 اقاليم).

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