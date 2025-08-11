اليوم.. انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحجّ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1447 هـ / 2026 م، ينطلق بداية من اليوم الاثنين 11 أوت 2025 إلى غاية يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بدخول الغاية.

وأوضحت، في بلاغ موجه لجميع المواطنين الذين لم يسبق لهم الحج في المواسم السابقة والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج السنة المقبلة من (المترشحين أول مرة أو الذين سبق لهم التسجيل)، أن التسجيل يتم حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية « www.affaires-religieuses.tn » عن طريق الرابط « تسـجيل الحـج 1447 هـ / 2026م » بالصفحة الرسمية.

ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بواعظ المعتمدية الراجعين إليه بالنظر، لتقديم نسـخة من بطاقة التعريف الوطنية.

كلمات البحث :تسجيل;حج;فريضة