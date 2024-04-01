سعيد: عمليات التدقيق أثبتت أن ما يناهز 130 عونا وإطارا بالخطوط التونسية تم انتدابهم بشهائد مدلسة

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الاثنين 1 أفريل 2024، زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي حيث اطلع على عديد النقائص والإخلالات التي حصلت في الماضي ومازالت مستمرة إلى حدّ اليوم.

وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يعود للخطوط الجوية التونسية بريقها وعلى ضرورة تطهيرها خاصة وقد أثبتت عمليات التدقيق أن ما يناهز 130 عونا وإطارا تم انتدابهم بشهائد مدلسة، فضلا عن المحاباة والانتدابات يالولاء لا بناء على الكفاءة والشهائد العلمية.

وأكد رئيس الدولة، مجددا، أنه لن يتم التفريط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، ولا شيء يحول دون أن تكون مؤسسات متوازنة ماليا بعد تطهيرها وبعد استرجاع الأموال التي نُهبت منها.

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