معرض تونس الدولي للكتاب 2024 : مشاركة 25 دولة وإيطاليا ضيف شرف وتكريم خاص لفلسطين

تسجل الدورة الثامنة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام من 19 إلى 28 أفريل 2024 مشاركة 25 دولة، وسيكون شعارها التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق ما أكده رئيس لجنة تنظيم المعرض محمد الصالح القادري.

وأفاد في ندوة صحفية التأمت بعد ظهر الإثنين بمدينة الثقافة بالعاصمة، أن هذه الدورة التي تحل فيها إيطاليا ضيفة شرف، سيحتضنها قصر المعارض بالكرم على غرار الدورات السابقة، وستتضمن 314 جناح عرض منها 154 من تونس و160 لعارضين عرب وأجانب.

وسيكتشف زوار المعرض ما لا يقل عن 109300 عنوان، يعرضها الناشرون و20 جناحا رسميا للوزارات والمؤسسات والهياكل الوطنية والإقليمية والدولية فضلا عن الصناديق الأممية وغيرها. كما برمج القائمون على هذه الدورة 280 ورشة للأطفال تتوزع على 7 أجنحة.

وبهدف تقريب الكتاب بشتى أنواعه ومحامله، للأطفال بمختلف الأشكال الإبداعية تم إعداد برنامج ثري ومتنوع (موسيقى – أدب- فنون الخط…) كما تم إدراج الواقع الافتراضي والمعزز ضمن البرمجة، بالتعاون مع عدة شركاء على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وسيقع إسناد جوائز تشجيعية للأطفال المتميزين المشاركين في الورشات وذلك يوم 28 أفريل في اليوم الختامي للمعرض.

وعن اختيار التضامن مع فلسطين شعارا للدورة أوضح القادري أن هذا التضامن يأتي للتنديد بجرائم الاحتلال، كما يأتي لكسر الحصار الفكري لأن المسألة اليوم تتعلق بمعركة وجود ثقافي، مشيرا إلى أن المحافظة على التراث الثقافي تعد في لب الصراع.

وفي السياق ذاته بين عادل خذر عضو الهيئة المديرة ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين أن تكريم فلسطين سيكون من خلال برمجة مجالس حوارية تتمحور حول « هوية الفلسطين » و »مصير الإنسان الفلسطيني » و »سردية الإبادة والمقاومة » و »فلسطين في الأدب التونسي » الى جانب ندوة بعنوان « المقاومة وقضايا الالتزام في الفكر والفن والأدب »، مشيرا إلى أن البرمجة الثقافية تم خلالها مراعاة السياق السياسي والثقافي الراهن.

وكشف عن عدد من الضيوف الذين سيشاركون في هذه الفعاليات الفيلسوف والمفكر الفلسطيني الدكتور أحمد البرقاوي إلى جانب الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي والكاتب زياد خداش والكاتب حسن حميد بن أحمد.

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