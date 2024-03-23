موديز تبقي على تصنيف تونس الائتماني مع الترفيع في الافاق من سلبية إلى مستقرة

أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديز على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة « Caa2″ مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

وأرجعت وكالة موديز قرارها، وفق بيان أصدرته، ليل الجمعة، ونقله البنك المركزي التونسي على موقعه، إلى الانخفاض الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكالة، مما عزز مستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية ومكن من سداد قرضين رقاعيين متتاليين في أكتوبر 2023 وفيفري 2024.

وتعتبر وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لتونس يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وكانت وكالة « موديز »، قد خفضت خلال شهر جانفي 2023 ، التصنيف السيادي لتونس من « caa1″ الى « caa2″ مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى « caa2″ مع افاق سلبية كذلك وخفضت ايضا في » تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية.

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