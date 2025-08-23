نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 100% منذ 15 أوت الجاري

بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية 100 بالمائة منذ 15 أوت الجاري، بعد أن أنهت مطبعة المركز الوطني البيداغوجي طباعة الكميات اللازمة وسلّمت المطابع المعنية جميع النسخ المطلوبة منها قبل الآجال المتفق عليها، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمركز كريم داود لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضح كريم داود أن عدد نسخ الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 2025-2026 بلغت 16 مليون نسخة، تولت مطبعة المركز طباعة 20 بالمائة منها فيما قامت المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن صفقات بطباعة الكميات المتبقية.

وبين أن جميع الكتب المدرسية تتميز بوضوح الخط وجمال الصور و »أناقة » غلافها الخارجي مشيرا إلى أن المركز الوطني البيداغوجي يعمل بصفة مستمرة على تحسين جودة طباعة هذه الكتب من خلال الحرص على مزيد تعصير أسطوله الخاص بآلات الطباعة وتطوير كراس الشروط المتعلقة بعملية طباعة الكتب المدرسية. ولفت كريم داود الى أن عناوين الكتب المدرسية و أسعارها لم تتغير مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، مشددا على أن هذه الأسعار تعد رمزية ولا تعكس الكلفة الحقيقة للكتاب خاصة وأن الأوراق المستعملة في طباعتها مدعّمة من قبل الدولة.

كلمات البحث :الكتب المدرسية;طباعة;نسبة