بسيول: وزير الخارجية يؤكد رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، في إطار مشاركة تونس في القمّة الأولى الكورية الإفريقية المنعقدة حاليا بسيول يوم 5 جوان 2024، نظيره الكوري، تشو تاي يول Cho Tae-yul، في مقرّ الوزارة.

وقد رحّب الجانبان بالتطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، مشيدين بالجهود المتواصلة لدعم التعاون على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف ومؤكدين التزامهما بمزيد تعزيزه. وشكر الوزير بشكل خاص جمهورية كوريا على دعمها لتونس خلال المرحلة الصعبة من جائحة الكوفيد.

كما أكّد الوزير على رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية في بلادنا، ولا سيّما في قطاعات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وصناعة مكوّنات السيارات وتعزيز التعاون الثلاثي وخاصة مع دول أخرى من القارة الإفريقية.

وجدّد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولاستعادة جميع أراضيه وإقامة دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشريف، مشدّدا على أن الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة وتطهير عرقي، وهي وضعيّة يتعين على المجتمع الدولي معالجتها.

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