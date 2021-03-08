بداية من اليوم: مواعيد انطلاق أوّل وآخر السفرات لقطارات أحواز تونس

بداية من اليوم: مواعيد انطلاق أوّل وآخر السفرات لقطارات أحواز تونس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنّه تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، فإن مواعيد انطلاق أوّل و آخر السفرات لقطارات نقل المسافرين على أحواز تونس ستكون بداية من اليوم الإثنين 08 مارس 2021 على النحو التالي :

- انطلاق أوّل قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.

- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 20 و 30 دق.

- انطلاق أوّل قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.

- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 20 و 30 دق.

كلمات البحث :سفرات;قطارات أحواز تونس;مواعيد