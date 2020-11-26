‫الصحفيون في يوم غضب‬

يُنفذ الصحفيون اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر نقابة الصحفيين التونسيين.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تسويف الحكومة لمطالب القطاع.

وسيكون برنامج يوم الغضب سيكون كالآتي:

- الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة والجهات على الساعة الحادية عشر صباحا 11:00

- التجمع أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بداية من الساعة الواحدة ظهرا 13:00

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة منظوريها إلى التجند للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في التحركات الاحتجاجية.

ومن المنتظر أن يُنفذ الصحفيون يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضرابا عاما في قطاع الصحافة والإعلام.

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